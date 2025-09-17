English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 60 ತಿಂಗಳು ಮಾಸಿಕ ₹11,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ?

ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 60 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹11,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ₹7,85,025 ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 17, 2025, 01:59 PM IST
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ RD ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
  • ಈ ಯೋಜನೆ 60 ತಿಂಗಳ ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ
  • ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 60 ತಿಂಗಳು ಮಾಸಿಕ ₹11,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ?

Post Office RD scheme: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಠೇವಣಿ (RD) ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ

(National Savings Recurring Deposit Account)

60 ತಿಂಗಳ ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆ (Post Office RD) ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ (Compounded quarterly). ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಂತ್ಯ :ಘೋಷಣೆಯಾಯಿತು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ! ಈ ತಿಂಗಳ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಖಾತೆಗೆ ಬೀಳುವುದು ಮೊತ್ತ

ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 60 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹11,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ₹7,85,025 ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ₹660,000 ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ₹1,25,025 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ₹100 ಅಥವಾ ₹10ರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ನೀವು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO: ವಿಚ್ಚೇದನ ನಂತರ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ PF ಹಣ?

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

