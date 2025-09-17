ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 60 ತಿಂಗಳು ಮಾಸಿಕ ₹11,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ?

Post Office RD scheme: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಠೇವಣಿ (RD) ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ
(National Savings Recurring Deposit Account)
60 ತಿಂಗಳ ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆ (Post Office RD) ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ (Compounded quarterly). ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು.
ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 60 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹11,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ₹7,85,025 ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ₹660,000 ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ₹1,25,025 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ₹100 ಅಥವಾ ₹10ರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ನೀವು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)