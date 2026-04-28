ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯ ಭೀತಿಯ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 14.2 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿರುವ ಮನೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಉರಿಯುತ್ತದೆ? ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಇಂಧನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸುವುದು? ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
LPG saving tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಗೆ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವಿನ ಒಂದು ಬರ್ನರ್ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 0.2 ರಿಂದ 0.3 ಕೆ.ಜಿ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ನರ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಬಳಕೆ 0.4 ರಿಂದ 0.6 ಕೆ.ಜಿವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಾಸರಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 0.3 ರಿಂದ 0.39 ಕೆ.ಜಿ LPG ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೂಕ 14.2 ಕೆ.ಜಿ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 35 ರಿಂದ 45 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ?
* ಎಷ್ಟು ಬರ್ನರ್ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ
* ಫ್ಲೇಮ್ (ಅಗ್ನಿ) ಗಾತ್ರ
* ಅಡುಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ
* ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರೆಗಳು
ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿಸುವ ಟಿಪ್ಸ್
* ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕರ್ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಎರಡೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ
* ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡಿ
* ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಚ್ಚಳ (lid) ಹಾಕಿ
* ಬರ್ನರ್ಗಳನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೆ LPG ಬಳಕೆಯನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆಯ ಖರ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.