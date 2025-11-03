English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇಡಬಹುದು? RBI ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇಡಬಹುದು? RBI ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Bank locker gold rules : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇಡುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ, ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 3, 2025, 10:50 AM IST
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಇದು ಲಾಕರ್‌ನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ನೋಟು ಹರಿಯುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ! ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? 99% ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!
camera icon6
Tear notes exchange
ನೋಟು ಹರಿಯುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ! ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? 99% ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಜ್ಮೋಲಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಝಂಡು ಬಾಮ್ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ
camera icon1
indian product price in Pakistan
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಜ್ಮೋಲಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಝಂಡು ಬಾಮ್ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ : ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೀರಲಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ! ಪೆನ್ಶನ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
camera icon7
pension
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ : ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೀರಲಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ! ಪೆನ್ಶನ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಖ್ಯಾತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ
camera icon6
Baba Vanga
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಖ್ಯಾತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇಡಬಹುದು? RBI ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Bank locker gold rules : ಬಹುತೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟ — ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇಡಬಹುದು, ಅದರ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಮತ್ತು RBI ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೊದಲು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ 500 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಗೆ 250 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ 100 ಗ್ರಾಂ ಮಿತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ, ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ 600 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ : ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೀರಲಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ! ಪೆನ್ಶನ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್‌ಗಳಿಗೆ RBI ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಲಾಕರ್‌ನ ಒಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನೀವು ಇಟ್ಟಿರುವ ಚಿನ್ನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖರೀದಿ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಪುರಾವೆ ಕೇಳಬಹುದು.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಲಾಕರ್‌ನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಕ್ರಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಣೆಗಾರರಲ್ಲ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ RBI ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ — ಲಾಕರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮರಣದ ನಂತರ ಯಾರು ಲಾಕರ್ ತೆರೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ “ಆದ್ಯತೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು” ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಪಟ್ಟಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲಾಕರ್ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 1 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಖರೀದಿ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
 

Bank Locker RulesRBI gold rulesgold storage limitgold locker informationlocker safety

Trending News