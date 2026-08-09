/ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 555 ದಿನಗಳ FD ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

Highest 555-day FD interest rates: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ Fixed Deposit (FD) ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿದರದ ಮೂಲಕ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ FDಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಕ್ಯಾನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ 555 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ FD ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ₹3 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ 555 ದಿನಗಳ FDಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇ.6.60ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.10ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ದರಗಳು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ.
555 ದಿನಗಳ FD ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅವಧಿಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷ FD ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 555 ದಿನಗಳ FD ಕೂಡ ಅಂತಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. Canara Bankನಲ್ಲಿ 555 ದಿನಗಳ FDಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇ.6.60 ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರವಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತರು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇ.6.60 ಬಡ್ಡಿ
ಕ್ಯಾನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ 555 ದಿನಗಳ FDನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು 6.60% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ 555 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ FDಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷವನ್ನ FDಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ 6.60% ವಾರ್ಷಿಕ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಖರವಾದ maturity ಮೊತ್ತವು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಠೇವಣಿ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.10% ಬಡ್ಡಿ
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ FD ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಬಹುದು. 555 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ 7.10% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.0.50ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಯಮಿತ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇಂತಹ FDಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಣವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
₹5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ?
ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ₹5 ಲಕ್ಷವನ್ನ 555 ದಿನಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಶೇ.6.60ರ ಬಡ್ಡಿದರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಅರ್ಹ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇ.7.10ರ ದರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೊದಲು FDಯ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆ, compounding, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕೃತ FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ maturity ಮೊತ್ತವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ 555 ದಿನಗಳ FD ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ
555 ದಿನಗಳ FD ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. 2026ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಹೋಲಿಕೆಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, City Union Bank ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 7.25%, Karnataka Bank 7%, Indian Bank 6.80%, Union Bank of India 6.65% ಮತ್ತು Canara Bank 6.60% ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೋಡಿ FD ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳು, premature withdrawal ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
FD ಮುರಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
FD ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ premature closure. ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಹಣದ ಅಗತ್ಯ ಬಂದರೆ FD ಮುರಿಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಡ್ಡಿದರ ಅಥವಾ ದಂಡದ ನಿಯಮಗಳು ಇರಬಹುದು. ಕ್ಯಾನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಠೇವಣಿ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ premature closure ಮತ್ತು renewal ನಿಯಮಗಳು ಠೇವಣಿಯ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಅವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ FD ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಓದುವುದು ಅಗತ್ಯ.
FD ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ
FDಯಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ TDS ಕಡಿತವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಧರಿಸಿ FD ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ 7.10% ಬಡ್ಡಿ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ನಿಜವಾದ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ
ಕ್ಯಾನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ 555 ದಿನಗಳ FD ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು...
* FD ಅವಧಿ — 555 ದಿನಗಳು
* ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಡ್ಡಿ — 6.60%
* ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಬಡ್ಡಿ — 7.10%
* ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು
* Premature withdrawal ನಿಯಮಗಳು
* ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆ
* TDS ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ
* Maturity ಮೊತ್ತ
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ 555 ದಿನಗಳ FD ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.60% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.10% ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ FDಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರ, maturity ಮೊತ್ತ, premature withdrawal ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, FD ತೆರೆಯುವ ದಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ದರವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)