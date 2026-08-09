Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 555 ದಿನಗಳ FD ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 555 ದಿನಗಳ FD ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

FDಯಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ TDS ಕಡಿತವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ಆಧರಿಸಿ FD ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ 7.10% ಬಡ್ಡಿ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ನಿಜವಾದ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 09, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:00 PM IST
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 555 ದಿನಗಳ FD ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kannada News LIVE : ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ವರುಣಾಗಮನ, ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್‌ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
2
3
4
5