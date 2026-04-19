English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಸಿಗುವ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಯೋಜನೆ

ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಸಿಗುವ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಯೋಜನೆ

ನೀವು 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 19, 2026, 03:55 PM IST
  • ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY) ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
  • ಈ ಖಾತೆಯನ್ನ ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿ ನಾಗರಿಕರು ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯಬಹುದು
  • SSYನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹250 ಠೇವಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು

Trending Photos

Sukanya Samriddhi Yojana: ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY) ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯು ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸಹ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಯಾರು ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು?

ಈ ಖಾತೆಯನ್ನ ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿ ನಾಗರಿಕರು ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪೋಷಕರು 10 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅವಳಿ ಅಥವಾ ತ್ರಿವಳಿಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು (ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ).

ಖಾತೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು

ಮಗಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪೋಷಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಗಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ, ಆಕೆಯೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದೇ ಖಾತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು.

ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?

ಕನಿಷ್ಠ ₹250 ಠೇವಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹250 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹250 ಠೇವಣಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಖಾತೆಯು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಖಾತೆಯನ್ನ ಪುನಃ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹50 ದಂಡ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಬಾಕಿಯನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ 8.2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.  

ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು?

ಮಗಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 50% ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಹಣವನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ (ಗರಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ) ಮಾಡಬಹುದು. ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚುವ ನಿಯಮಗಳು

ಖಾತೆದಾರನ ಮರಣದ ನಂತರ, ಖಾತೆಯನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಖಾತೆಯನ್ನ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪೋಷಕರ ಸಾವು ಅಥವಾ ಖಾತೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಮಾಡಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.) 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Sukanya samriddhi yojanaSukanya Samriddhi Yojana interest rateSukanya Samriddhi Yojana newsSukanya Samriddhi Yojana deposit ruleSukanya Samriddhi Yojana scheme details

Trending News