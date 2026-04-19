Sukanya Samriddhi Yojana: ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY) ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯು ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸಹ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾರು ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು?
ಈ ಖಾತೆಯನ್ನ ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿ ನಾಗರಿಕರು ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪೋಷಕರು 10 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅವಳಿ ಅಥವಾ ತ್ರಿವಳಿಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು (ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ).
ಖಾತೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು
ಮಗಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪೋಷಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಗಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ, ಆಕೆಯೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದೇ ಖಾತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು.
ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?
ಕನಿಷ್ಠ ₹250 ಠೇವಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹250 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹250 ಠೇವಣಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಖಾತೆಯು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಖಾತೆಯನ್ನ ಪುನಃ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹50 ದಂಡ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಬಾಕಿಯನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ 8.2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು?
ಮಗಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 50% ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಹಣವನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ (ಗರಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ) ಮಾಡಬಹುದು. ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚುವ ನಿಯಮಗಳು
ಖಾತೆದಾರನ ಮರಣದ ನಂತರ, ಖಾತೆಯನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಖಾತೆಯನ್ನ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪೋಷಕರ ಸಾವು ಅಥವಾ ಖಾತೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)