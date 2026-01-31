English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ MIS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ MIS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (MIS) ಶೇ.7.4ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 31, 2026, 11:33 PM IST
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ MIS ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (MIS) ಶೇ.7.4ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • MIS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

Trending Photos

T20 World Cup; ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೂವರು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್‌ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ..!
camera icon6
T20 World Cup; ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೂವರು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್‌ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ..!
ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌! ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು..
camera icon10
Surya Gochar 2026 Effects
ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌! ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು..
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಮುನ್ನವೇ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್.. ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌, ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಔಟ್‌!
camera icon6
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಮುನ್ನವೇ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್.. ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌, ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಔಟ್‌!
ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸಿ.ಜೆ.ರಾಯ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
CJ Roy Death
ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸಿ.ಜೆ.ರಾಯ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ MIS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?

Post office MIS scheme: ದೇಶದ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗದವರು ಇನ್ನೂ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (MIS) ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ MIS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

MIS ಖಾತೆಗೆ 7.4% ಬಡ್ಡಿ  

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (MIS) ಶೇ.7.4ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಠೇವಣಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಠೇವಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. MIS ಅಡಿ ಏಕ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗಳು ಎರಡೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹9 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹15 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂರು ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold rate drop:ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ!

Lumpsum ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿ 

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ MIS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಠೇವಣಿ (Lumpsum investment) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,233 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ SIS ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು, ನೀವು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ಒಂದನ್ನ ತೆರೆಯಬೇಕು. ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ನಂತರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (MIS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಜೆಟ್ 2026 ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆಯೇ?

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Post Office MIS SchemeMISMONTHLY INCOME SCHEMEMIS schememonthly income scheme scheme

Trending News