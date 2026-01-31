ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ MIS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?

Post office MIS scheme: ದೇಶದ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗದವರು ಇನ್ನೂ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (MIS) ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ MIS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
MIS ಖಾತೆಗೆ 7.4% ಬಡ್ಡಿ
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (MIS) ಶೇ.7.4ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಠೇವಣಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಠೇವಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. MIS ಅಡಿ ಏಕ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗಳು ಎರಡೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹9 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹15 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂರು ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
Lumpsum ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿ
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ MIS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಠೇವಣಿ (Lumpsum investment) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,233 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ SIS ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು, ನೀವು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ಒಂದನ್ನ ತೆರೆಯಬೇಕು. ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ನಂತರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (MIS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)