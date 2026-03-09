English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 FD ಇಟ್ರೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 FD ಇಟ್ರೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ನೀವು ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 2,00,000 ರೂ.ಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ತೆರೆದರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ? ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 9, 2026, 04:25 PM IST
  • PNB ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 7 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು 3%ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 7.40%ವರೆಗೆ ಇದೆ
  • ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ

ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 FD ಇಟ್ರೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು (FD) ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಬೇಕೆಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ FD ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. PNBಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ₹2,00,000 FD ತೆರೆದರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು 3%ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 7.40%ವರೆಗೆ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಯುಕ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನ(Power of compounding) ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ (60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು) ಮತ್ತು PNBಯಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

* ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ: ₹2,00,000
* ಬಡ್ಡಿ ದರ: 6%
* ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ: ₹1,62,804

ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: ₹3,62,804 ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಸರಿಸುಮಾರು 81% ಲಾಭವನ್ನ ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್‌ ಸೀನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ  

ಪಿಎನ್‌ಬಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು (60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು) ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು) ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ 6.80% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

* ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ: ₹2,00,000
* ಬಡ್ಡಿ ದರ: 6.80%
* ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ: ₹1,92,526

ಪಕ್ವತೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: ₹3,92,526 ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಸುಮಾರು ₹4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

10 ವರ್ಷಗಳ FDಯನ್ನ ಏಕೆ ಆರಿಸಬೇಕು?

444 ದಿನಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ FDಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ FDಗಳನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿದರವು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿಯ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ... 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

