PNB FD: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಬ್ಯಾಂಕ್ FDಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. FDಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳ FD ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ PNBಯಲ್ಲಿ FD ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವು ಸರಿಸುಮಾರು 3.00% ರಿಂದ 7.40%ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ FDಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಅವಧಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 7 ದಿನಗಳ FD 3.00%ರಿಂದ 3.80%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, 91 ದಿನಗಳ FD 4.90%ರಿಂದ 5.70%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, 303 ದಿನಗಳ FD 5.55ರಿಂದ 6.35%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 444 ದಿನಗಳ FD 6.60%ರಿಂದ 7.40%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 60 ತಿಂಗಳ FDಗೆ ಬಡ್ಡಿದರವು ಸರಿಸುಮಾರು 6.10%ರಿಂದ 6.90%ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
60 ತಿಂಗಳ ಎಫ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 2,00,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,70,701 ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 70,701 ರೂ. ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಒಟ್ಟು 2,77,445 ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 77,445 ರೂ. ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪಿಎನ್ಬಿ ವಿಶೇಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಹೂಡಿಕೆಯು 2,81,568 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 81,568 ರೂ. ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಬಯಸಿದರೆ, ಪಿಎನ್ಬಿ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)