SBIನಲ್ಲಿ 365 ದಿನಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಎಸ್‌ಬಿಐ 1 ವರ್ಷ (365 ದಿನಗಳು) ರಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 6.25, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 6.75 ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 6.85 ರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 3, 2026, 03:27 PM IST
  • SBI ತನ್ನ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ
  • SBI 3.05% ರಿಂದ 7.05% ವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ
  • 365 ದಿನಗಳ FDಯಲ್ಲಿ 200,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

SBI FD Schemes: ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI)ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಎಸ್‌ಬಿಐ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ 3.05% ರಿಂದ 7.05% ವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐನಲ್ಲಿ 365 ದಿನಗಳ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ 200,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

365 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ FD ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ SBI ಬಡ್ಡಿದರ

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 444 ದಿನಗಳ ಅಮೃತ್ ವೃಷ್ಠಿ ವಿಶೇಷ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೃತ್ ವೃಷ್ಠಿ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.45, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.95 ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (80 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ) ಶೇ.7.05ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.25, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.75 ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.85ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ 1 ವರ್ಷ (365 ದಿನಗಳು) ರಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

2,00,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 365 ದಿನಗಳ (1 ವರ್ಷ) ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 12,796 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 2,12,796 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 365 ದಿನಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 13,846 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 2,13,846 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 365 ದಿನಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ 14,056 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 2,14,056 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

