ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನ ತಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ SBI ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳ FD ಗಳ ಮೇಲೆ 3.05% ರಿಂದ 7.15% ವರೆಗಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
SBI Amrit Vrishti FD: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯಾದ “ಅಮೃತ್ ವರ್ಷಾ” (Amrit Vrishti) FD ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಅವಧಿಯ ಈ FD ಯೋಜನೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.45 ಶೇಕಡಾ ಬಡ್ಡಿದರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.95 ಶೇಕಡಾ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಗಳಿಗೆ 7.05 ಶೇಕಡಾ ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹2.5 ಲಕ್ಷವನ್ನ 444 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ವೇಳೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
SBI ಅಮೃತ್ ವರ್ಷಾ FD ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ FDಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ FD ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ನವೀಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ YONO ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ FD ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ತುರ್ತು ಹಣಕಾಸು ಅಗತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಠೇವಣಿಯನ್ನ ಮುರಿಯದೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ FD ಮುರಿದರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸುವವರು ಸುರಕ್ಷಿತ FD ಯೋಜನೆಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ SBI ಅಮೃತ್ ವರ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು, ನಿವೃತ್ತರು ಹಾಗೂ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
₹2,50,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ?
ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ.. ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ 444 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ₹2,50,000 ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ: ನೀವು ₹2,50,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ₹20,235 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 444 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ₹2,70,235 ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (60+ ವರ್ಷಗಳು): ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸರಿಸುಮಾರು ₹21,858 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ₹2,71,858 ಆಗುತ್ತದೆ.
ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (80+ ವರ್ಷಗಳು): ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವೃದ್ಧರಿದ್ದರೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸರಿಸುಮಾರು ₹22,183 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು 444 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ₹2,72,183 ಆಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)