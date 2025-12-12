ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಈ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

ವೇತನದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು EPF ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ EPF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ EPF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಪಿಎಫ್ ಒಂದು ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಗಣನೀಯ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡಾ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.! ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5 ಸಾವಿರ ರೂ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು..!
ಇಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವು ಈಗ 8.25% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಹುದು. ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಸ್ತುತ EPF ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಷ್ಟು?
- 2024-25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ EPFO ಶೇಕಡಾ 8.25 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
- ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ದರ ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು.
- ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿದರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : EPFO ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ 12 ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
ಇಪಿಎಫ್ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇ?
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಡ್ಡಾಯ ಇಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಗೆ ವೇತನ ಮಿತಿ 15,000 ಆಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಡಿಎ ಸೇರಿ 15,000 ವರೆಗೆ ಗಳಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವವರು ಸೇರಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವೇತನದಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ವೇತನದಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ.
- ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನದ 12 ಪ್ರತಿಶತ + ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
- ಕಂಪನಿಯು ಸಹ 12 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಕಂಪನಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಒಂದು ಭಾಗ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಪಿಎಫ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?:
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್, ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯೇ ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!
- ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ : ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ UAN ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, 011-22901406 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ. ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ, PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ SMS ಬರುತ್ತದೆ.
- SMS :ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಸಂದೇಶ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ EPFOHO UAN ENG ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 7738299899 ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.
- ಉಮಂಗ್ ಆಪ್ : ಉಮಂಗ್ ಆಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು view passbook ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಮತ್ತು ಒಟಿಪಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಕೊಡುಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.