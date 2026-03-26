ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು?

ಖರ್ಚುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದಿನಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ.. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾದವರು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಆರು ಪ್ರತಿಶತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆರು ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏಳು ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ನೀವು 85 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂಟು ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿದರವಿದ್ದರೆ, ನೀವು 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಶೇಕಡಾ 6 ರಿಂದ 8 ರ ನಡುವೆ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, 'ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಎಫ್ಡಿ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಈ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯಲು, ನೀವು 75 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಅವುಗಳ ನಿಯಮಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.