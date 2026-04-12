ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇಡಬಹುದು? ಐಟಿ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

Cash Deposit Limit in Account: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಡಲು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಗದು ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿವೆ. ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರುವ, ಆದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹20 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಗದು ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನ ಮೀರಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1 ಕೋಟಿ ತನಕ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಗತ್ಯ. ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಮೂಲವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ₹50,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ತಜ್ಞರು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
