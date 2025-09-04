GST ಕಡಿತದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದು ಇಷ್ಟು ಹಣ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಗ್ಗವಾಗಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆಹಾರದಿಂದ ಎಸಿ, ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಕಾರುಗಳು, ಬೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. 12 ಮತ್ತು 28 ಪ್ರತಿಶತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು 135 ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಿಲ್ವರೆಗೆ, ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳ ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಸ್ನಾನಗೃಹದವರೆಗಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್, ಶಾಂಪೂ, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್, ತುಪ್ಪ, ಚೀಸ್, ಭುಜಿಯಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ 12 ರಿಂದ 18 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಈಗ 5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 700 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ 12% ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 84 ರೂ. ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 5% ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 35 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು 1 ಕೆಜಿ ತುಪ್ಪದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 50 ರೂ. ಉಳಿಸಬಹುದು.
20,000 ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದು ?:
ದಿನಸಿ, ಅಡುಗೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಹಾಲು, ಪನೀರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 20000 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ 12% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ವಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಸುಮಾರು 2400 ರೂ.ಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆಯೇ ಪಾವತಿಸುಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ 20000 ರೂ.ಗಳ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು 1000 ರೂ.ಗಳ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿಯ ಹೊಸ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 1400 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ 1800 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉಳಿತಾಯ :
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಮೇಲೂ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 18% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ, 1800 ರೂಪಾಯಿಗಳ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ, ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ವಿಮೆಯ ಮೇಲೆ 1800 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
25,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಎಸಿ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದು ? :
ಹೊಸ ಎಸಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಎಸಿ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆಯೂ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸಿ ಈಗ 1,500 ರಿಂದ 2,500 ರೂ. ವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉಳಿತಾಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ, ಜನರು ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಇಂಧನ-ಸಮರ್ಥ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.