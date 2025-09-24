ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು..? ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

cash in home: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಗದು ಇಡಬಹುದು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೆ PF ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ? EPFO ನೀಡಿದೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಆಗಾಗ ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿರಬೇಕು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಗದು ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಇಡಲು ನಿಯಮಗಳೇನು? ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದಸರಾ ಗಿಫ್ಟ್...! 1.50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ..!
ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾದರೂ ಇಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನಗದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಗದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಈ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಗದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವು ಅಧಿಕೃತ ವಹಿವಾಟಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.