ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಕಳೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು?

ನಿವೃತ್ತಿಯ ಜೀವನವು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಭಾರತದಂತಹ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಅನೇಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಯುತ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹3.5 ಕೋಟಿಯ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು 2025ರ HSBCಯ 'Affluent Investors Snapshot' ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮೊತ್ತವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಖರ್ಚು, ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ಖರ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ವಾರ್ಷಿಕ ಖರ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆದಾಯದ 80% ರಷ್ಟಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚು ₹25,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ₹1 ಕೋಟಿಯ ಕಾರ್ಪಸ್ ಸಾಕಾಗಬಹುದು.ಆದರೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ, ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಖರ್ಚಿನ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಮೊತ್ತವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರವು 4-7% ಇರುವುದರಿಂದ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ.
ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು:
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಉಳಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತ 12% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (NPS) ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಷೇರು ಸಂಬಂಧಿತ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು 10-15% ರಿಟರ್ನ್ ದರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾದರೂ, ಇವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸ್ಕ್ ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಾದ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಗಳು 5-7% ರಿಟರ್ನ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ:
ಆರಂಭಿಕ ಉಳಿಕೆಯು ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 20 ಅಥವಾ 30ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ 15-20% ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಆರೋಗ್ಯ ಖರ್ಚಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಪಸ್, ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಳಕೆ, ಮತ್ತು ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಯುತ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಗುರಿಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಯೋಜನೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹೂಡಿಕೆ, ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಖರ್ಚಿನ ತಯಾರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಒತ್ತಡರಹಿತ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.