English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • YouTube ನಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀವ್ಸ್‌ಗೆ ಬರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು? ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ.. ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

YouTube ನಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀವ್ಸ್‌ಗೆ ಬರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು? ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ.. ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

Youtube Money: ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀವ್ಸ್ ಪಡೆದರೆ, ನೀವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ವೀಡಿಯೊ ಸ್ವರೂಪ, ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಳದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 13, 2026, 12:06 PM IST
  • ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್‌ಗೆ YouTube ಒಂದು ನಿಧಿಯಂತೆ
  • ವೀಡಿಯೊ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಷ್ಟೂ, ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಗುರು-ಶುಕ್ರರಿಂದ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon6
Gajalakshmi Rajayoga
ಗುರು-ಶುಕ್ರರಿಂದ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
ವಿಜಯ್‌ ಜೊತೆ ಲವ್‌.. ಇದರ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ ತ್ರಿಶಾ..!
camera icon6
Trisha Krishnan
ವಿಜಯ್‌ ಜೊತೆ ಲವ್‌.. ಇದರ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ ತ್ರಿಶಾ..!
ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
camera icon6
Surya Gochar 2026
ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
ವ್ಹಾರೆವ್ಹಾ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ತಿರುವು ರಮೇಶ್ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ!
camera icon5
Karna Kannada serial updates
ವ್ಹಾರೆವ್ಹಾ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ತಿರುವು ರಮೇಶ್ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ!
YouTube ನಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀವ್ಸ್‌ಗೆ ಬರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು? ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ.. ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್‌ಗೆ YouTube ಒಂದು ನಿಧಿಯಂತೆ. ವೀಡಿಯೊ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಷ್ಟೂ, ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್‌ ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. YouTubeನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ವೀವ್ಸ್ ಪಡೆದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ನೀವು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ವೀಡಿಯೊ ಸ್ವರೂಪ, ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಳದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ YouTube ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್‌ಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್‌ ಪ್ರತಿ 1,000 ವೀವ್ಸ್‌ಗೆ 50-200 ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿ 10,000 ವೀವ್ಸ್‌ಗೆ 500-2,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 100,000 ವೀವ್ಸ್‌ಗೆ 5,000-20,000 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು.. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಯುಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ ಸ್ತಾರ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೆಟ್‌ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಬಹುದು.. 

ಆದರೆ YouTube ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ (YPP) ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು YouTube ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಲು, ನೀವು 1,000 ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್‌ ಮತ್ತು 4,000 ಗಂಟೆಗಳ ವೀವ್ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
YouTube ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ ವೀಡಿಯೊಗಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ.
ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

Youtube MoneyYoutube paysYoutubeYoutube creatorYouTube Video

Trending News