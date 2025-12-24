SIP Calculator: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹5000 SIPನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ..?

SIP Calculator: ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಖುಷಿಸುದ್ದಿ. ಇಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ SIP ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.
SIP ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. SIP ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತೀರಿ. SIP compounding ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು compoundingನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು SIPನಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. SIPಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದರೆ ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು SIPಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನ ತಲುಪಲು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12% ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿದರೆ, ₹5,000ರ SIP 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹23.79 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15% ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿದರೆ, ₹5,000ರ SIP 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹30.81 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
