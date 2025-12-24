English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
SIP Calculator: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹5000 SIPನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ..?

ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು SIPನಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. SIPಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 24, 2025, 07:46 PM IST
  • ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ
  • ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ
  • ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ

SIP Calculator: ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಖುಷಿಸುದ್ದಿ. ಇಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ SIP ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

SIP ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. SIP ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತೀರಿ. SIP compounding ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು compoundingನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ! ಇಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ

ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು SIPನಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. SIPಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದರೆ ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು SIPಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನ ತಲುಪಲು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO 3.0 ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ : PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ!

ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12% ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿದರೆ, ₹5,000ರ SIP 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹23.79 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15% ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿದರೆ, ₹5,000ರ SIP 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹30.81 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.  

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

