2025 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿಳಿಯಿರಿ

EPFO: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಭಯವಿರುತ್ತದೆ.ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಭದ್ರತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪಿಂಚಣಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದು ಸಹಜ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (EPFO) ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ PF ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಹತಾಶೆಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.EPFO ದ EPS ಯೋಜನೆಯು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ.ನೀವು 2025 ಅಥವಾ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಸಂಬಳದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಹಣವು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ..!
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಈ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಕೇವಲ ಉಳಿತಾಯ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ (ಇಪಿಎಫ್) ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಕೊಡುಗೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ನೇರವಾಗಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು EPFO ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಲು ಉದ್ಯೋಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು (ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆ) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 58 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪಾಸ್ಬುಕ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ
EPFO ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀವೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು: (ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ × ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳು) / 70.
ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು (ಮೂಲ ವೇತನ + ಡಿಎ) ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹15,000 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನವು ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ,ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹15,000 ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳು ಎಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಒಟ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.
2025 ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿವೃತ್ತರಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ?
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಣಿತವನ್ನು ಒಂದು ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಎಂಬ ಉದ್ಯೋಗಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಇಪಿಎಸ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಅವಧಿ 50 ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ (ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆ). ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹15,000 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಅವರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ: ₹15,000 (ಸಂಬಳ) × 50 (ವರ್ಷಗಳು) ÷ 70 = ₹10,714 (ಅಂದಾಜು).ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸುಮಾರು ₹10,714 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ.ಕನ್ಹಯ್ಯಾ 58 ವರ್ಷ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಕಾಯದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅವರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 4% ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು 58 ರ ಬದಲು 60 ರವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದರೆ, ಅವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.