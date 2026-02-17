English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • EPS Pension: ₹15,000 ಸಂಬಳದ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?

EPS Pension: ₹15,000 ಸಂಬಳದ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?

EPFO News Updates: ನೀವು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಯೇ? 15,000 ರೂ. ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಸಿಕ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 17, 2026, 04:30 PM IST
  • ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
  • ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಯಾವುವು?
  • ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ?

Trending Photos

Ind vs Pak; ಮಗನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಅಮ್ಮ ಭಾವುಕ.. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ತಾಯಿ!
camera icon7
Ind vs Pak; ಮಗನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಅಮ್ಮ ಭಾವುಕ.. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ತಾಯಿ!
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಾತಿರುವು! ರವಿಶಂಕರ್‌ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲು ಬಂದಾಯ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌.. ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಧಾರಾವಾಹಿ?
camera icon6
Lakshmi Nivasa Serial
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಾತಿರುವು! ರವಿಶಂಕರ್‌ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲು ಬಂದಾಯ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌.. ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಧಾರಾವಾಹಿ?
T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್‌ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ.. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌!
camera icon6
T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್‌ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ.. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌!
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ
camera icon6
SURYA GRAHAN
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ
EPS Pension: ₹15,000 ಸಂಬಳದ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?

EPS Pension: ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು? ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಯಾವುವು? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯು ಕೇವಲ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೂ ಜೀವಸೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸರಳ EPFO ​​ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ 12% ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್:‌ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್..‌ ʼಎಣ್ಣೆʼ ದುಬಾರಿ

ನೌಕರರ ಕೊಡುಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ 12% ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ, 8.33% ನೇರವಾಗಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ (EPF) ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಹತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೌಕರರು 58 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೊತ್ತವು ನೌಕರರ ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರಾಸರಿ ವೇತನವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಬಳಸಲಾತ್ತದೆ: ಪಿಂಚಣಿ = (ಕಳೆದ 60 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ವೇತನ × ಒಟ್ಟು ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳು) / 70. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಇದನ್ನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹ ವೇತನವನ್ನ 15,000 ರೂ. ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅವರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪಿಂಚಣಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 2,143 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಷ್ಯಾದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ಗೆ‌ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ!

ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸೇವಾ ಅವಧಿ 25 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಸರಿಸುಮಾರು 5,357 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 58. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಯಸಿದರೆ 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 10 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸೇವೆಯನ್ನ ತೊರೆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

EPS PensionEPFO Latest NewsEPS Pension Latest NewsEPFOEPF

Trending News