EPFO Pension: 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು!

Employee Pension Scheme: ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆಯೇ? ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪರವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಗೆ ಸಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ ಭತ್ಯೆಯ (ಡಿಎ) ಒಟ್ಟು 8.33% ಅನ್ನು ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 15,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಇಪಿಎಸ್ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಂಬಳವಾಗಿ ರೂ. 15,000 ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ಈ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 58 ವರ್ಷಗಳು. ಉದ್ಯೋಗಿ 50 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವು ಸಹ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆದ 60 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂತ್ರವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ: ಪಿಂಚಣಿ = (ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ × ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳು) / 70. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊನೆಯ ವೇತನವು ರೂ. 15,000 ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವನು 30 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ನಂತರ (15,000 × 30) / 70 = ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 6,428. ಇದರರ್ಥ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಸಿಕ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಅನಾಥರು ಸಹ ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 10 ಡಿ ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜಿತ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಕುಟುಂಬವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ತಜ್ಞರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಇಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಇಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆಯಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಾಗುತ್ತಾ ಪೂರ್ತಿ ನಿಧಿ..? ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳೇನು?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gratuity Calculation : ಇನ್ಮುಂದೆ 5 ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ...! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ