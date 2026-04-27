ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ₹1,10,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 27, 2026, 04:59 PM IST
  • ಖಚಿತ ಆದಾಯ & ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ FD ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ FD ಮೇಲೆ 6%-7%ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ
  • BOBಯಲ್ಲಿ ₹1,10,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಗೆಲುವಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ಲಕ್ನೋ; ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆದರೂ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಕೆಕೆಆರ್ ಪಾಲು!
camera icon6
ಗೆಲುವಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ಲಕ್ನೋ; ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆದರೂ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಕೆಕೆಆರ್ ಪಾಲು!
ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್..!
camera icon6
Sanju Samson CSK
ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್..!
ಟ್ರಂಪ್‌ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ; ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹ*ತ್ಯೆಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಯತ್ನ!
camera icon6
Donald Trump
ಟ್ರಂಪ್‌ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ; ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹ*ತ್ಯೆಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಯತ್ನ!
Ashu Reddy : ಮದುವೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಟಿಯಿಂದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ವಂಚನೆ..! ದೂರು ದಾಖಲು
camera icon7
ashu reddy
Ashu Reddy : ಮದುವೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಟಿಯಿಂದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ವಂಚನೆ..! ದೂರು ದಾಖಲು
BoB 60 Months FD: ನೀವು ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, FD ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ 5 ವರ್ಷಗಳ FD ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹1,10,000ಕ್ಕೆ ₹45,626ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಈ ಆದಾಯದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು, ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ? 

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.6ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು 7 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಫ್‌ಡಿಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು: ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್‌

₹1,10,000 ಠೇವಣಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು 5 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹1,10,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶೇ.6ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ₹38,154 ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹1,48,154 ನಿಧಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 5 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹1,10,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ₹45,626 ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ₹1,55,626 ನಿಧಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 

FD ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?

ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು (FD) ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು NBFCಗಳು ನೀಡುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇವು ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಿರ ಅವಧಿಗೆ (7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ) ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. FDಗಳು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ, ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು (ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಸಂಚಿತ) ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸರಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಾಲರ್‌ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂದಿನ ಬಂಗಾರ-ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಎಷ್ಟು?

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

bob fdBank of BarodaBank of Baroda FD calculatorbob fdBoB 60 months fd

