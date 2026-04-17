SBIನ 5 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹1,25,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ SBI 5 ವರ್ಷಗಳ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಈ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 17, 2026, 05:11 PM IST
  • SBI ತನ್ನ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.6.05 ರಿಂದ ಶೇ.7.05ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ
  • 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ

Virat Kohli: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ &#039;ತ್ರಿವಳಿ ಶತಕ&#039;.. ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್..!
camera icon5
Virat Kohli
Virat Kohli: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 'ತ್ರಿವಳಿ ಶತಕ'.. ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್..!
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ 5 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ! ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯೋರಿಲ್ಲ
camera icon7
Akshaya Tritiya
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ 5 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ! ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯೋರಿಲ್ಲ
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್...!
camera icon5
bangladesh
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್...!
ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಈ ಬಾಲಕಿ 2 ವರ್ಷ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದು ಬದುಕಿದಳು... ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!
camera icon7
Tejaswi Madivada
ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಈ ಬಾಲಕಿ 2 ವರ್ಷ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದು ಬದುಕಿದಳು... ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!
SBI 5-Year FD Returns: ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD)ಯನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI)ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಶನ್‌ ಇರಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು SBIನ 5 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹1,25,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.  

ಬಡ್ಡಿದರ, ಸಂಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಈ ಲಾಭವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನ ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

SBI 5 ವರ್ಷಗಳ FD ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.6.05ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.05ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಫ್‌ಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಶೇ.6.05ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಶೇ.7.05ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ರಚನೆ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ, OPS ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 

ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ SBI FDಯಲ್ಲಿ ₹1,25,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ₹42,673 ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹1,67,673 ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದು, (60 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು) 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ SBI FDಯಲ್ಲಿ ₹1,25,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ₹50,729 ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ₹1,75,729 ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

FDಗಳ ವಿಧಗಳು

ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ: ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಠೇವಣಿ.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ: 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು (ಸರಿಸುಮಾರು 0.50% ಹೆಚ್ಚು).

ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಠೇವಣಿಗಳು: ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಲಾಕ್ ಇನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ FDಗಳು: ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ ಇವು ಬ್ಯಾಂಕ್ FDಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ.. ದುಬೈನಿಂದ Gold ತರಿಸುವಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..!

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

