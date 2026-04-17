SBIನ 5 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹1,25,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

SBI 5-Year FD Returns: ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD)ಯನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI)ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಶನ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು SBIನ 5 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹1,25,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.
ಬಡ್ಡಿದರ, ಸಂಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಈ ಲಾಭವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನ ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
SBI 5 ವರ್ಷಗಳ FD ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಎಸ್ಬಿಐ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.6.05ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.05ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಫ್ಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಶೇ.6.05ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಶೇ.7.05ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ SBI FDಯಲ್ಲಿ ₹1,25,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ₹42,673 ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹1,67,673 ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದು, (60 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು) 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ SBI FDಯಲ್ಲಿ ₹1,25,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ₹50,729 ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ₹1,75,729 ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
FDಗಳ ವಿಧಗಳು
ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ: ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಠೇವಣಿ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ: 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು (ಸರಿಸುಮಾರು 0.50% ಹೆಚ್ಚು).
ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಠೇವಣಿಗಳು: ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಲಾಕ್ ಇನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ FDಗಳು: ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ ಇವು ಬ್ಯಾಂಕ್ FDಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ.
