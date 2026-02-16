English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ?

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ಯೋಜನೆಗಳು ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ 3 ವರ್ಷಗಳ FD ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 16, 2026, 09:42 AM IST
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7-10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು
  • ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 3 ರಿಂದ 7.35%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಈ FD ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ?

Bank of india FD: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ (FD ಗಳು) ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬಲವಾದ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಪಾಯ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಬಯಸಿದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ 3 ವರ್ಷಗಳ FD ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

FD ಅವಧಿ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವರ್ಗವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ 3ರಿಂದ 7.35%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Stock Market: ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ₹3,00,706 ಕೋಟಿ ಹಣ ಮುಳುಗಿಸಿದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ನ ಈ 6 ಷೇರುಗಳು

3 ವರ್ಷಗಳ FD ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಇದೆ?

ಬ್ಯಾಂಕ್ 3 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

* ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.25% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ
* ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.75% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ
* ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.90% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ
ಈ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ಲಾಭವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.

2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ: ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ₹200,000ವ್ನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 6.25% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ₹240,897 ಅವರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ₹40,897 ಬಡ್ಡಿ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು: 6.75% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೊತ್ತವು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹244,479ಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹44,479 ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು: 6.90% ದರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ₹2,45,563 ಮೊತ್ತದ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ₹45,563ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ?

ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ FD ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮೇಲೆ 88% ತೆರಿಗೆ: 2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೆಸ್‌ನಿಂದಲೇ ₹14,000 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಗುರಿ!!

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

