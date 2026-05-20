ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ FD ತೆರೆಯಬಹುದು. ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.
SBI 555 days FD: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ (FD) ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ FDಗಳು ಆದ್ಯತೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಅನೇಕರು ಇಂದಿಗೂ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ FD ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI)ವು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳ FDಗಳ ಮೇಲೆ 3.05% ರಿಂದ 7.15% ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವು SBIನಲ್ಲಿ 555 ದಿನಗಳ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹200,000 ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ? ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಯಾವ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ?
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕಿನ 555 ದಿನಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.25% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 60 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 6.75% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 555 ದಿನಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ 6.85% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 555 ದಿನಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ₹19,156 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹2,19,156 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 555 ದಿನಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ₹20,726 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹2,20,726 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 555 ದಿನಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ₹21,041 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹2,21,041 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)