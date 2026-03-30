  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಪಿಪಿಎಫ್‌ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ₹50,000 ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ?

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಪಿಪಿಎಫ್‌ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ₹50,000 ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ?

ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂ. ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 30, 2026, 05:38 PM IST
  • ಪಿಪಿಎಫ್ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ
  • ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 7.1 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಪಿಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹500 & ಗರಿಷ್ಠ ₹1.50 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಪಿಪಿಎಫ್‌ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ₹50,000 ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ?

Post Office PPF Scheme: ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಪಿಪಿಎಫ್ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಪಿಪಿಎಫ್ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 7.1 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ 12 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.

ಕೇವಲ 500 ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು

ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹500 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ₹1.50 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹50,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹13,56,070 ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ₹7,50,000 ಮತ್ತು ₹6,06,070 ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.

ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ  

ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೌದು, ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಈ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

