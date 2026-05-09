ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನೆಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಖಾತರಿಯ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
HDFC Bank FD: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಇನ್ನೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬ್ಯಾಂಕ್ FDಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ 55 ತಿಂಗಳ FD ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 55 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 4 ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳ FD ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.40% ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 0.50% ಬಡ್ಡಿದರ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 6.90% ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ₹3 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ FDಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ₹55,000 ಮೊತ್ತವನ್ನ 55 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ FD ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹73,594 ವರೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹18,594 ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಇದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹75,273ವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, FD ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭವೆಂದರೆ ಮೂಲಧನ ಭದ್ರತೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತರು ಹಾಗೂ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳ FD ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದರೆ FD ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಮಯಾನುಸಾರ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು TDS ಕಡಿತದ ಪರಿಣಾಮ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಬಹುದೆಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ನ 55 ತಿಂಗಳ FD ಯೋಜನೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)