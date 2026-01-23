English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಎಫ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ?

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಎಫ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ?

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭವು ನೀವು ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 23, 2026, 11:47 AM IST
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಒಟ್ಟು ₹1,07,081 ಸಿಗುತ್ತದೆ
  • 2 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1,14,888 ಸಿಗುತ್ತದೆ
  • 3 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1,23,508 ಸಿಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ? ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..!
camera icon5
Nervous Nineties records
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ? ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..!
ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ರಾಜಯೋಗ ! ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರಾಜ ವೈಭೋಗ ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿಯುವುದು ಯಶಸ್ಸು
camera icon7
Suvarna Rajayoga
ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ರಾಜಯೋಗ ! ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರಾಜ ವೈಭೋಗ ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿಯುವುದು ಯಶಸ್ಸು
IND vs NZ 1st T20I: ಹಲವು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಪೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್..! ಈ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಉಡೀಸ್..!
camera icon6
ind vs nz 1st t20i
IND vs NZ 1st T20I: ಹಲವು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಪೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್..! ಈ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಉಡೀಸ್..!
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ 10,000mAh ಟಾಪ್ 5 ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು
camera icon5
Amazon Great Republic Day Sale 2026
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ 10,000mAh ಟಾಪ್ 5 ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಎಫ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ?

Post Office Schemes: ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಳ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್‌ಡಿ ಖಾತೆ, ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆ, ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ, ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಎಫ್‌ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್‌! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬಂಗಾರದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣ..

ಶೇ.7.5ರಷ್ಟು ಬಂಪರ್ ಬಡ್ಡಿ 

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭವು ಖಾತೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು 1 ವರ್ಷದ FD ಗಳಿಗೆ ಶೇ.6.9ರಷ್ಟು, 2 ವರ್ಷದ FDಗಳಿಗೆ ಶೇ.7.0ರಷ್ಟು, 3 ವರ್ಷದ FD ಗಳಿಗೆ ಶೇ.7.1ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷದ FD ಗಳಿಗೆ ಶೇ.7.5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ FD ಖಾತೆಗಳನ್ನ TD (ಸಮಯ ಠೇವಣಿ) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ TD ಖಾತೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ಖಾತೆಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಠೇವಣಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: silver: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ನಕಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ..ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದಿದ್ರೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಖಚಿತ

1,00,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1,07,081 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹7,081 ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1,14,888 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹14,888 ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1,23,508 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹23,508 ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1,44,995 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹44,995 ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. 

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Post office schemesPost office FDpost office 5 year fdPost Office 5 year fd interest ratepost office 5 year fd calculator

Trending News