Post Office Schemes: ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಳ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆ, ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆ, ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ, ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಎಫ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಶೇ.7.5ರಷ್ಟು ಬಂಪರ್ ಬಡ್ಡಿ
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭವು ಖಾತೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು 1 ವರ್ಷದ FD ಗಳಿಗೆ ಶೇ.6.9ರಷ್ಟು, 2 ವರ್ಷದ FDಗಳಿಗೆ ಶೇ.7.0ರಷ್ಟು, 3 ವರ್ಷದ FD ಗಳಿಗೆ ಶೇ.7.1ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷದ FD ಗಳಿಗೆ ಶೇ.7.5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ FD ಖಾತೆಗಳನ್ನ TD (ಸಮಯ ಠೇವಣಿ) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ TD ಖಾತೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ಖಾತೆಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಠೇವಣಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
1,00,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ಎಫ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1,07,081 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹7,081 ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1,14,888 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹14,888 ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1,23,508 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹23,508 ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1,44,995 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹44,995 ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.
