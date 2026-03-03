ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹11,111 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ?

Post Office RD Scheme: ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಠೇವಣಿ (RD) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದಾಯ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ₹11,111ರ ಮಾಸಿಕ RD (ರಿಕರಿಂಗ್ ಠೇವಣಿ) ಠೇವಣಿಯ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ RD ಯೋಜನೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಅದು ಅದರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅವಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿ ದರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಂತೆ)
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿ ದರ: ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% (ಸಂಯುಕ್ತ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ), ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ 2026ಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದರವನ್ನ ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದು ಕೇವಲ 6.7% ಆಗಿದೆ.
ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ? (ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ)
* ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿ: ₹11,111
* ಒಟ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳು: 60 (5 ವರ್ಷಗಳು)
* ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ (ಪ್ರಧಾನ): ₹11,111 × 60 = ₹6,66,660
* ಬಡ್ಡಿ ದರ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6.7% (ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ)
ಕ್ಲಿಯರ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ₹11,111 ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ₹1,26,285.72 ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ₹7,92,945.72 ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹100 ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ (ನಂತರ ₹10ರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಸರ್ಕಾರವು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ (ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಸಂಯೋಜಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ). ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ 12 ಕಂತುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಠೇವಣಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅಕಾಲಿಕ ಮುಕ್ತಾಯವು 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)