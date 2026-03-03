English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹11,111 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ?

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹11,111 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ?

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತ ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 3, 2026, 01:11 PM IST
  • ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಠೇವಣಿ (RD) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದಾಯ
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ
  • ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹100 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ

Trending Photos

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕಂಡರೆ ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ...
camera icon6
lunar eclipse
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕಂಡರೆ ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ...
120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಟ್‌! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ..
camera icon10
Trigrahi Yoga
120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಟ್‌! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ..
ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆ, ಬಡ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವೂ ಸಿಗಲಿದೆ
camera icon5
Kendra Trikona Rajyoga
ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆ, ಬಡ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವೂ ಸಿಗಲಿದೆ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: 5 ಬಡ್ತಿಗಳ ದೃಢೀಕರಣ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!
camera icon6
8th Pay Commission
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: 5 ಬಡ್ತಿಗಳ ದೃಢೀಕರಣ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹11,111 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ?

Post Office RD Scheme: ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಠೇವಣಿ (RD) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದಾಯ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ₹11,111ರ ಮಾಸಿಕ RD (ರಿಕರಿಂಗ್ ಠೇವಣಿ) ಠೇವಣಿಯ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ RD ಯೋಜನೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಅದು ಅದರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅವಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿ ದರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಂತೆ) 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿ ದರ: ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% (ಸಂಯುಕ್ತ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ), ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ 2026ಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದರವನ್ನ ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದು ಕೇವಲ 6.7% ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 20,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ!

ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ? (ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ)

* ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿ: ₹11,111
* ಒಟ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳು: 60 (5 ವರ್ಷಗಳು)
* ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ (ಪ್ರಧಾನ): ₹11,111 × 60 = ₹6,66,660
* ಬಡ್ಡಿ ದರ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6.7% (ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ)

ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ₹11,111 ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ₹1,26,285.72 ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ₹7,92,945.72 ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹100 ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ (ನಂತರ ₹10ರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಸರ್ಕಾರವು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ (ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಸಂಯೋಜಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ). ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ 12 ಕಂತುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಠೇವಣಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Best Selling Cars: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಅಕಾಲಿಕ ಮುಕ್ತಾಯವು 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆರ್‌ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Post office rd schemePost Office RD Interest Rate 2026Post office RD calculatorHow Much Will You Earn in a Post Office RDPost Office Recurring Deposit Maturity

Trending News