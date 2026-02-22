English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ₹11,111 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ₹11,111 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 22, 2026, 06:30 PM IST
  • ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತ & ಸ್ಥಿರ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ RD ಯೋಜನೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ
  • ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ RD ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಈ ಎರಡು 2 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ..! ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ EMI ಕಡಿಮೆ
camera icon9
Banks
ಈ ಎರಡು 2 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ..! ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ EMI ಕಡಿಮೆ
ಸೂಪರ್-8 ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ? ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
camera icon5
T20 World Cup 2026
ಸೂಪರ್-8 ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ? ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ನುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ..
camera icon5
Grapes
ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ನುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ..
ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಟರಿ..
camera icon9
Shukraditya Raja Yoga
ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಟರಿ..
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ₹11,111 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

Post Office RD Scheme: ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಠೇವಣಿ (RD) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ₹11,111ರ ಮಾಸಿಕ RD (ರಿಕರಿಂಗ್ ಠೇವಣಿ) ಠೇವಣಿಯ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ RD ಯೋಜನೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಅದರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿ ದರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಂತೆ) 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿ ದರ: ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% (ಸಂಯುಕ್ತ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ), ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ 2026ಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಈ ದರವನ್ನ ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದು ಕೇವಲ 6.7% ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹590 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ: ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮದ ಶಂಕೆ!

ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ? (ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ)

  • ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿ: ₹11,111
  • ಒಟ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳು: 60 (5 ವರ್ಷಗಳು)
  • ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ (ಪ್ರಧಾನ): ₹11,111 × 60 = ₹6,66,660
  • ಬಡ್ಡಿ ದರ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6.7% (ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ)
  • ಕ್ಲಿಯರ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ₹11,111 ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ₹1,26,285.72 ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ 
  • ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ₹7,92,945.72 ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹100 ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ (ನಂತರ ₹10 ರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಸರ್ಕಾರವು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ (ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಸಂಯೋಜಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ). ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ 12 ಕಂತುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ, ಠೇವಣಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಕಾಲಿಕ ಮುಕ್ತಾಯವು 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೋಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಶೇ.60 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆರ್‌ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. 

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Post office rd schemePost Office RD Interest Rate 2026Post office RD calculatorHow Much Will You Earn in a Post Office RDPost Office Recurring Deposit Maturity

Trending News