Post Office RD Scheme: ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಠೇವಣಿ (RD) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ₹11,111ರ ಮಾಸಿಕ RD (ರಿಕರಿಂಗ್ ಠೇವಣಿ) ಠೇವಣಿಯ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ RD ಯೋಜನೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಅದರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿ ದರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಂತೆ)
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿ ದರ: ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% (ಸಂಯುಕ್ತ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ), ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ 2026ಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಈ ದರವನ್ನ ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದು ಕೇವಲ 6.7% ಆಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹590 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ: ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮದ ಶಂಕೆ!
ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ? (ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ)
- ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿ: ₹11,111
- ಒಟ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳು: 60 (5 ವರ್ಷಗಳು)
- ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ (ಪ್ರಧಾನ): ₹11,111 × 60 = ₹6,66,660
- ಬಡ್ಡಿ ದರ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6.7% (ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ)
- ಕ್ಲಿಯರ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ₹11,111 ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ₹1,26,285.72 ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ
- ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ₹7,92,945.72 ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹100 ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ (ನಂತರ ₹10 ರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಸರ್ಕಾರವು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ (ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಸಂಯೋಜಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ). ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ 12 ಕಂತುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ, ಠೇವಣಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಕಾಲಿಕ ಮುಕ್ತಾಯವು 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೋಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಶೇ.60 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್..
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)