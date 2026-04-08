ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ.. ಕೇಂದ್ರ & ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು?

Petrol Diesel Price: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪೂರೈಕೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಸೆಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಪಡೆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ವ್ಯಾಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ?
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರವು ಭಾರೀ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. 2022ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವಲಯದಿಂದ 5.45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3.08 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಆದಾಯವನ್ನ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವಿವರಗಳನ್ನ 2023ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಧನದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. 2024-25 ಮತ್ತು 2025-26ರ ಮೊದಲ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. 2024-25ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು 3,02,058 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು 2025-26ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 1,46,892 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಪಡೆದಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಯುಪಿ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ 15,515 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ 15,970 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನ 13 ರಿಂದ 3 ರೂ.ಗೆ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಿತು. ಏರುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಕು ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿ ಯುದ್ಧದ 2 ವಾರಗಳ ಕದನವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನ ತೆರೆಯುವ ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ.