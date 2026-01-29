ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಸೈಕಲ್‌ ಒಂದು ಸಲ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ 350 Km ದೂರ ಹೋಗಬಹುದು.. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ..

ಈಗೀಗ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ 2026 (Tata Electric Cycle 2026) ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವೀಕೆಂಡ್ಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಈ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ರೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವ ಸೂಪರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೀಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು 350 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಬೇಸರ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೇಗನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಸಮಯ ನಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ. ದಿನದ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತೆ ಇದೆ.
ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಗೆ, ಕಚೇರಿಗೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಲು ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೈ ಇದ್ದು ಇದು ನೀವು ಹೋಗುವ ವೇಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಪರ್ಡಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೈ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ.
ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಭಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವೃದ್ಧರು ಈ ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಣ್ಣದ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳು ಎಂದರೆ
ಈ ಸೈಕಲ್ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 3,799 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ
ಲೈಟ್ವೇಟ್ ಇರವುದರಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು
ಮಾಡ್ರನ್ LED display ಇರುವುದರಿಂದ ವೇಗ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ
ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 350 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು
ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಇವೆ
