  • ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆದ್ದರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೆ..? ಕೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲ್ಲ

ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆದ್ದರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೆ..? ಕೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲ್ಲ

Lottery tax deduction : ನೀವು ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು.. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 15, 2025, 05:54 PM IST
    • ನೀವು ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
    • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಟರಿ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಹಣ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾ?
    • ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆದ್ದರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೆ..? ಕೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲ್ಲ

Indian Tax on Lottery : ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಳಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಟರಿ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಹಣ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾ? ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

ಭಾರತದ 1961 ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಟರಿ ಅಥವಾ ಗೇಮ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಯಾವುದೇ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದು ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ

ನೀವು ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಇಂದಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಟಿವಿ ಗೇಮ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಆಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆರಿಗೆಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಲಾಟರಿಗಳು, ಕ್ರಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಪದಬಂಧಗಳು, ಕುದುರೆ ಓಟ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಕಾರ್ಡ್ ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್‌ಚಾರ್ಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಆದಾಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿಯಂತಹ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಸರ್‌ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಡು ಬಡವರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ವಿದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವರ್ಷದ ದುಡಿಮೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ತೀರಾ!

ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಲಾಟರಿ ಅಥವಾ ಗೇಮ್ ಶೋನಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆದ್ದರೆ, 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೇರವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸರ್‌ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ತೆರಿಗೆ (CESS) ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ CESS ನಂತಹ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರು, ಸಂಬಳದಂತಹ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಸೆಕ್ಷನ್ 115BB ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಜೇತ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 30 ರ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭತ್ಯೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ...!

ಮೊದಲು, ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, 1 ಕೋಟಿಯಿಂದ 30 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 70 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, 3 ಲಕ್ಷಗಳು, ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ 33 ಲಕ್ಷಗಳು. ಸರ್‌ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಸೆಸ್ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ದರ ಶೇ. 35.88 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಲಾಟರಿ ಅಥವಾ ಗೇಮ್ ಶೋ ವಿಜೇತರು ಸುಮಾರು 64.12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

30 ಪ್ರತಿಶತ ಟಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು 4 ಪ್ರತಿಶತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೆಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಜೇತರು ಪಡೆಯುವ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ರೂ 68,80,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಶೇ 30 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ, ಶೇ 10 ರಷ್ಟು ಸರ್‌ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಶೇ 4 ರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೆಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಜೇತರು ಪಡೆಯುವ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ ರೂ 65,68,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದು ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ

ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಅದು ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಹುಮಾನವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅದೃಷ್ಟ ಡ್ರಾ ಆಗಿರಲಿ, ಬಹುಮಾನದ ಹಣದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವರು ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

lotterylottery moneyLottery Money TaxIndia TaxIndian Gamming tax

