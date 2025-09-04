ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಬಜೆಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಶೇಕಡಾ 28 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 18 ಕ್ಕೆಇಳಿದಿದೆ.
ಆದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಹಲವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವು ಎಸಿ, ಟಿವಿ, ಮಾನಿಟರ್ಗಳು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲ :
ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ದರದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 18 ರಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 18 ಶೇ. ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಲಾಬ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಶೇ. 5. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕರು ಕೂಡಾ ಇದರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕರು ಇನ್ನೂ ಅಧಿವೇಶನದ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತ ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ?
ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ (AC):ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ 28% GST ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೂರದರ್ಶನ (ದೂರದರ್ಶನ - ಟಿವಿ): ವಿಶೇಷವಾಗಿ 32 ಇಂಚುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿವಿಗಳು (LED ಮತ್ತು LCD ಎರಡೂ), ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಅನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾನಿಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಗಳು: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಅನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ: ಈ ಆಧುನಿಕ ಅಡುಗೆ ಉಪಕರಣವು ಈಗ 28% ರ ಬದಲಿಗೆ 18% GSTಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಒಂದು AC ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? :
ಪಿಟಿಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಸುಮಾರು 1500 ರಿಂದ 2500 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 32 ಇಂಚುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ 28 ಪ್ರತಿಶತ ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ 18 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 32-ಇಂಚಿನ ಟಿವಿಗಳು ಈಗ ಕೇವಲ 5% ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
1. GST ಕಡಿತದ ನಂತರ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಲಿವೆ?
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದ ನಂತರ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣಗಳು (ಎಸಿ), 32 ಇಂಚುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗಳು (ಟಿವಿಗಳು), ಮಾನಿಟರ್ಗಳು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಶ್ವಾಶಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಈಗ 28% ಬದಲಿಗೆ 18% ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ.
2. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ 18% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
3.GST ಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ AC ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ?
ಪಿಟಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣವು ಸುಮಾರು 1,500 ರಿಂದ 2,500 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು.
4. GST ಕಡಿತದಿಂದ ದೂರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
32 ಇಂಚಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ 32 ಇಂಚಿನ ಟಿವಿಗಳು ಈಗ ಕೇವಲ 5% ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ.
5. GST ಕಡಿತದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ತಯಾರಕರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ?
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.