English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹೊಸ GST ದರ ಜಾರಿ ಬಳಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ಫೋನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದೇ? ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇ?

GST on Mobile Phones: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡಾ ಈ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದೇ? ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ದರ ಅನ್ವಯದ ಬಳಿಕ  ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುವುದೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳುತ್ತಿವೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 4, 2025, 12:52 PM IST
  • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಝೆಡ್ ಇಳಿಕೆ
  • ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಏನು
  • ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ?

Trending Photos

ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ಮರು ಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗುವುದು ಪಿಎಫ್ ಹಣ : ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇದು
camera icon7
EPFO
ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ಮರು ಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗುವುದು ಪಿಎಫ್ ಹಣ : ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇದು
ಖ್ಯಾತ ತಾರೆ ಜೊತೆ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಲೀಕ್.. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಲಿಪ್‌ಲಾಕ್‌!! ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌
camera icon8
Sara Tendulkar
ಖ್ಯಾತ ತಾರೆ ಜೊತೆ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಲೀಕ್.. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಲಿಪ್‌ಲಾಕ್‌!! ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌
ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾರೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯ!!
camera icon5
Baba Vanga Predictions
ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾರೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯ!!
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ 2 ತರಕಾರಿ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಯೇ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ
camera icon6
White Hair Remedies
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ 2 ತರಕಾರಿ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಯೇ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ
ಹೊಸ GST ದರ ಜಾರಿ ಬಳಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ಫೋನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದೇ? ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇ?

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ  ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಬಜೆಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ  ಶೇಕಡಾ 28 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 18 ಕ್ಕೆಇಳಿದಿದೆ.
 ಆದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಹಲವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವು ಎಸಿ, ಟಿವಿ, ಮಾನಿಟರ್‌ಗಳು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲ : 
ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ದರದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 18 ರಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 18 ಶೇ. ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಲಾಬ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಶೇ. 5.  ಹಾಗಾಗಿ  ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕರು  ಕೂಡಾ ಇದರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.  ಆದರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕರು ಇನ್ನೂ ಅಧಿವೇಶನದ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತ ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್..‌

ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 
ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ (AC):ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ 28% GST ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೂರದರ್ಶನ (ದೂರದರ್ಶನ - ಟಿವಿ): ವಿಶೇಷವಾಗಿ 32 ಇಂಚುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿವಿಗಳು (LED ಮತ್ತು LCD ಎರಡೂ), ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಅನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮಾನಿಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನಿಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಅನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ: ಈ ಆಧುನಿಕ ಅಡುಗೆ ಉಪಕರಣವು ಈಗ 28% ರ ಬದಲಿಗೆ 18% GSTಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಒಂದು AC ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? : 
ಪಿಟಿಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಸುಮಾರು 1500 ರಿಂದ 2500 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು  ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.  ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 32 ಇಂಚುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ 28 ಪ್ರತಿಶತ ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ 18 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 32-ಇಂಚಿನ ಟಿವಿಗಳು ಈಗ ಕೇವಲ 5% ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು  ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ದಸರಾಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ : ನವರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಕಡಿತ

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
1. GST ಕಡಿತದ ನಂತರ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಲಿವೆ?
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದ ನಂತರ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣಗಳು (ಎಸಿ), 32 ಇಂಚುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಟೆಲಿವಿಷನ್‌ಗಳು (ಟಿವಿಗಳು), ಮಾನಿಟರ್‌ಗಳು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಶ್‌ವಾಶಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಈಗ 28% ಬದಲಿಗೆ 18% ಜಿಎಸ್‌ಟಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ.

2. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ 18% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

3.GST ಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ AC ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ?
ಪಿಟಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣವು ಸುಮಾರು 1,500 ರಿಂದ 2,500 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು.

4. GST ಕಡಿತದಿಂದ ದೂರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
32 ಇಂಚಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ 32 ಇಂಚಿನ ಟಿವಿಗಳು ಈಗ ಕೇವಲ 5% ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ. 

5. GST ಕಡಿತದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ತಯಾರಕರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ?
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

GSTGST RateNew GST RateNirmala SitharamanBusiness News

Trending News