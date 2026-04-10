ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ 1.5 ಟನ್ AC ಬಳಸಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ?

AC power consumption: ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಎಸಿ ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1.5 ಟನ್ ಎಸಿಯನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸುವ ವೆಚ್ಚ. ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕೋಣೆಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಸಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಧುನಿಕ 1.5 ಟನ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಎಸಿಯನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 3 ರಿಂದ 5 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೋಣೆಯನ್ನ ತಂಪಾಗಿಸಿದ ನಂತರ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಎಸಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ 1.5 ಟನ್ ಎಸಿಯನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ಸುಮಾರು 120 ರಿಂದ 150 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಯೂನಿಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಇದು ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಎಸಿಗಳನ್ನ (ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲದ) ಬಳಸಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಗಂಟೆಗೆ 2 ರಿಂದ 2.5 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 600 ಯೂನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ. ಇದು ಹೊಸ ಎಸಿಗಳಿಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಸಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಅವುಗಳ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತೋರಿಸುವ ಲೇಬಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ (24-25 ಡಿಗ್ರಿ) ಎಸಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.