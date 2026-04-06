  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹5,00,000 ಎಫ್‌ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ?

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹5,00,000 ಎಫ್‌ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ?

FDಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 6, 2026, 04:07 PM IST
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ 5 ವರ್ಷದ FDಗಳ ಮೇಲೆ 6.30% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • BOBಯ FDಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • BOBಯ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ ಸಿಗುತ್ತದೆ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹5,00,000 ಎಫ್‌ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ?

Bank of Baroda FD: ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಯೋಜನೆಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ₹500,000ರ FDಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ? ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಡ್ಡಿದರ, ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ?

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ FDಗಳ ಮೇಲೆ 6.30% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.90% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 7% ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6.30%ರಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ FDಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ 

* ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ (ಪ್ರಧಾನ ಮೊತ್ತ): ₹5,00,000
* ಬಡ್ಡಿ ದರ: ವಾರ್ಷಿಕ 6.30%
* ಅವಧಿ: 5 ವರ್ಷಗಳು
* ಸಂಯೋಜಿತ: ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ)
* ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ - ಸುಮಾರು ₹6,83,450 (ನಿಖರ ಅಂಕಿ-ಅಂಶವು ಸಂಯೋಜಿತ ಆವರ್ತನವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ)
* ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಲಾಭ (ಬಡ್ಡಿಯ ಲಾಭ) - ₹1,83,450

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್

ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಶೇಕಡಾ 6.90 ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ₹2,03,921 ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು ₹7,03,921 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಶೇ.7 ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ₹2,07,389 ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ₹7,07,389 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 

FDಯಿಂದ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ

ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಎಫ್‌ಡಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಎಫ್‌ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80TTB ಅಡಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳು ಅಥವಾ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹50,000 ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

