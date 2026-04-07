36 ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3,60,000 ಮೊತ್ತದ SBI FD ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ? ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

SBI 36 months fd: ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI)ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು 36 ತಿಂಗಳ (3 ವರ್ಷಗಳು) ಅವಧಿಗೆ ₹3,60,000 FD ತೆರೆದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯದವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್ಬಿಐ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6.30% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 0.50% ಪ್ರಯೋಜನದೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6.80% ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ನೀವು 36 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ SBI FDಯಲ್ಲಿ 336,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, 6.30% ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಿಮಗೆ 69,304 ರೂ.ಗಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 405,304 ರೂ.ಗಳ ನಿಧಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ, 6.80% ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 75,330 ರೂ.ಗಳ ಒಟ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 411,330 ರೂ.ಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನೀವು ಈ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಖಾತರಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಎಸ್ಬಿಐನ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಳಿಸುವ ಬಡ್ಡಿಯು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ (Quarterly Compounding)ವನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಲಾಭವು ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ 15G/15H ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವು ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಎಫ್ಡಿ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು ಎಸ್ಬಿಐನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಗಳನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)