Gold-Silver Purity: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಲೋಹದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಮಿನುಗುಗಳು ಚಿನ್ನವಲ್ಲವೆಂಬ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮೂಲಕವೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶುದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಐಎಸ್ (ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್) ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಲೋಹಗಳು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.
ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು?
ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಆಭರಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಲೋಹದ ಸರಿಯಾದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧತೆಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಐಎಸ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣವು ಬಿಐಎಸ್ ಲೋಗೋ, 'ಸಿಲ್ವರ್' ಪದ, ಅದರ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ HUID ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ 14K (585), 18K (750), 20K (833), 22K (916), 23K (958) ಮತ್ತು 24KS (995) ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶುದ್ಧತೆಗೆ 7 ದರ್ಜೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
800, 835, 925, 958, 970, 990 ಮತ್ತು 999
ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬಿಐಎಸ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಐಎಸ್ ಕೇರ್ ಆಪ್ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಐಎಸ್ ಲೋಗೋ, ಕ್ಯಾರೆಟ್/ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ದರ್ಜೆ (ಉದಾ. 22K916) ಮತ್ತು 6-ಅಂಕಿಯ ಆಲ್ಫಾನ್ಯೂಮರಿಕ್ HUID ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿವೆ.
* BIS ಕೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ 'Verify HUID' ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು HUID ನಮೂದಿಸಿ.
* ನಂತರ ನೀವು ಬುಲಿಯನ್ ಡೀಲರ್ ಹೆಸರು, ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ, ಆಭರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
* ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ
* ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ HUID ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
* ಬಿಐಎಸ್ ಕೇರ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
* ಈಗ HUID ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
