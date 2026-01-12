SIP ಮೂಲಕ ₹1 ಕೋಟಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

SIP calculator: ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇಂದು ಕನಿಷ್ಠ ₹1 ಕೋಟಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು SIPಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದೇ? ಹೌದು, ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
SIPಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಸಂಯುಕ್ತೀಕರಣದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ (Power of compounding) ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಸರಾಸರಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ 12% ಆದಾಯ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ₹1 ಕೋಟಿ ಗುರಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆದಾಯವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿಳಿಯಿರಿ
ನೀವು ಮಾಸಿಕ 10,000 ರೂ.ಗಳ SIP ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 12% ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದರೆ, 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸುಮಾರು 21 ವರ್ಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ SIP ಮೊತ್ತವನ್ನ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅದೇ ಗುರಿಯನ್ನ ಸರಿಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾಸಿಕ 20,000 ರೂ.ಗಳ SIP ಮಾಡಿದರೆ, ಸರಿಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ SIP ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ₹30,000 ಮಾಸಿಕ SIP ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದು SIPಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ SIP
ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ SIP, ಇದು ಪ್ರತಿವರ್ಷ SIP ಮೊತ್ತವನ್ನ 5-10% ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ₹10,000ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ SIPಯನ್ನ 10% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ನೀವು 17 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
