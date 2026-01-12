English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • SIP ಮೂಲಕ ₹1 ಕೋಟಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

SIP ಮೂಲಕ ₹1 ಕೋಟಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹1 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ನಿಧಿ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ SIPಯನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವಿಧಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 12, 2026, 07:16 PM IST
  • ಇಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ
  • ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು
  • ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ SIP ಮೂಲಕ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Trending Photos

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಾಮ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆ
camera icon6
Gold Treasure
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಾಮ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕೆಜಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ!
camera icon6
garlic peeling
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕೆಜಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ!
ಫಿನಾಲೆ ಟೆನ್ಷನ್‌ ನಡುವೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೂದಲ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯಾ- ರಕ್ಷಿತಾ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ಫೈಟ್
camera icon6
Bigg Boss 12 contestants fight
ಫಿನಾಲೆ ಟೆನ್ಷನ್‌ ನಡುವೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೂದಲ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯಾ- ರಕ್ಷಿತಾ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ಫೈಟ್
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ 4 ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು.. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಯುತ್ತೆ..!
camera icon6
Weight loss
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ 4 ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು.. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಯುತ್ತೆ..!
SIP ಮೂಲಕ ₹1 ಕೋಟಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

SIP calculator: ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇಂದು ಕನಿಷ್ಠ ₹1 ಕೋಟಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು SIPಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದೇ? ಹೌದು, ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

SIPಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಸಂಯುಕ್ತೀಕರಣದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ (Power of compounding) ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಸರಾಸರಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ 12% ಆದಾಯ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ₹1 ಕೋಟಿ ಗುರಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆದಾಯವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SBI ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಇದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 35,00,000 ರೂ.! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿಳಿಯಿರಿ

ನೀವು ಮಾಸಿಕ 10,000 ರೂ.ಗಳ SIP ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 12% ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದರೆ, 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸುಮಾರು 21 ವರ್ಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ SIP ಮೊತ್ತವನ್ನ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅದೇ ಗುರಿಯನ್ನ ಸರಿಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾಸಿಕ 20,000 ರೂ.ಗಳ SIP ಮಾಡಿದರೆ, ಸರಿಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.

ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ SIP ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ₹30,000 ಮಾಸಿಕ SIP ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದು SIPಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆಯೇ? ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ SIP

ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ SIP, ಇದು ಪ್ರತಿವರ್ಷ SIP ಮೊತ್ತವನ್ನ 5-10% ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ₹10,000ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ SIPಯನ್ನ 10% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ನೀವು 17 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

SIP CalculatorRetirement Fund1 crore retirement fundhow to achieve 1 crore retirement fundhow to make Rs 1 crore through SIP

Trending News