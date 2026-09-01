/ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಳೆದುಹೋಯ್ತಾ? ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಮೂಲ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ದೂರು ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಅರ್ಜಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಳೆಯ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿವಾಹನ್ ಸೇವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಸಬಹುದು. ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ನಿಗದಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದೊರೆಯುವ ರಶೀದಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೈಗೆ ಬರುವ ಸಮಯವು ಅರ್ಜಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆರ್ಟಿಒ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಖರವಾಗಿ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಳೆದುಹೋದಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಚಾಲನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಮೂಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪ್ರತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಬಳಿಕ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಳೆದುಹೋದ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬದಲು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿವಾಹನ್ ಸೇವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶುಲ್ಕ, ದಾಖಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.