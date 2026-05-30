ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 10 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ ₹250 ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕ 8%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
Sukanya Samriddhi Yojana: ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY) ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ಖಾತರಿಯ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯದ ಲಾಭಗಳಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕ 8%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಪ್ರಯೋಜನದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹50 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಖಾತೆಯ ಅವಧಿ 21 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಗಳು ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಖಾತೆ ತೆರೆದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ವೇಳೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ, ಬಡ್ಡಿದರ ಹಾಗೂ ಅವಧಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಾಗ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭವೆಂದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಗಳಿಕೆಯ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಮೊತ್ತವೂ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಗಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಉಳಿತಾಯ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)