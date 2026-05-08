Home Loan Tips: ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಾಲದ EMI ಭಾರವು ಜನರನ್ನ ಆತಂಕಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕಡಿಮೆ EMIಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕೆಲವು “ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಟಿಪ್ಸ್” ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ₹30 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹10 ಸಾವಿರ EMI ಪಾವತಿಸುವ ಮಾದರಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿಮೆ EMI ಪಡೆಯಲು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗೃಹ ಸಾಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಲ ಅವಧಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ EMI ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ₹30 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪಡೆದರೆ EMI ಸುಮಾರು ₹22,000 ರಿಂದ ₹26,000 ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ EMI ಪಾವತಿಸುವ “ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್” ಅಥವಾ “ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ EMI” ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹10 ಸಾವಿರದಷ್ಟು EMI ಪಾವತಿಸಿ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ EMI ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. EMI ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ₹30 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ 20-30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮರುಪಾವತಿ ₹60 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹90 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ಬಳಕೆದಾರರು “ಕಡಿಮೆ EMIಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ EMI ಯೋಜನೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಬಡ್ಡಿದರ, ಸಾಲ ಅವಧಿ, ಒಟ್ಟು ಮರುಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)