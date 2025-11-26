English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿಯೆಷ್ಟು? ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರುವ ಹಣವನ್ನು ಈಗಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ

EPS pension: ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಇಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 15,000 ರೂ.ಗಳ ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 26, 2025, 03:48 PM IST
  • ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ವೇತನವು ನಿಮ್ಮ ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೂಲ ವೇತನ + ಡಿಎ ಆಗಿದೆ
  • ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿಯೆಷ್ಟು? ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರುವ ಹಣವನ್ನು ಈಗಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ

EPS pension: ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಇಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 15,000 ರೂ.ಗಳ ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತಿರಬೇಕು: ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ? ಎಂದು. ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತಗೊಂಡರೆ, ಅವರ ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ (ಇಪಿಎಸ್) ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ

ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಿಂಚಣಿ = (ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ × ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳು) ÷ 70 

ಇಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ವೇತನವು ನಿಮ್ಮ ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೂಲ ವೇತನ + ಡಿಎ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 15,000 ಸಂಬಳವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಪಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಪಿಂಚಣಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ರೂಪಿಸಲು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 4,870 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾದ ಬಂಗಾರ : ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಸಂಬಳ 15,000 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವನು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ = (15,000 × 25) ÷ 70 = 3,75,000 ÷ 70 = ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,357 ರೂ. ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭದ್ರತೆಯ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಲವಾದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಎನ್‌ಪಿಎಸ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಎಸ್‌ಐಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

