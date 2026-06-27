PAN Update Online : ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಆ ಹಳೇ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ನಿಮಗೇ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಮುಖ್ಯ ದಾಖಲೆಗೊ ಸಹಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದೆ ತಲೆನೋವು ತಂದಿದ್ಯಾ? ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಈಗಿನ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಳಸಿ ಕೇವಲ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ರೆಡಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು
ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್.
ಫೋಟೋ & ಸಹಿ: ನಿಮ್ಮ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಸಹಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ.
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಂತಿಮ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಒಟಿಪಿ (OTP) ಬರಲು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್
1. ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ: ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
2. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ (Application Type) ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ 'Changes or Correction in existing PAN Data' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಕ್ಯಾಟಗರಿ (Category) ಜಾಗದಲ್ಲಿ 'Individual' ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
3. ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಈಗಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೊಂದು ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ (ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ).
4. ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿ ಪ್ರೂಫ್ (ಆಧಾರ್) ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಹಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
5. ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್: ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, UPI ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ರೂ. 107 ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ.
6. ಇ-ಸೈನ್ (E-Sign) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಪಾವತಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುವ OTP ಯನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ (ಸ್ವೀಕೃತಿ) ರಶೀದಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ನೆನಪಿರಲಿ
ಫೈಲ್ ಸೈಜ್ ಗಮನಿಸಿ: ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ KB ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ.
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮುಖ್ಯ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತಿಳಿಯಲು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನೇ ನೀಡಿ.
ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್: ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ OTP ಬರುವುದಿಲ್ಲ.