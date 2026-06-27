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PAN ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆ? ತುಂಬಾ ಸರಳ.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ? 

PAN Card Photo Sign change : ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸಹಿಯನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನೆಟ್‌ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಸರಳ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 27, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:29 PM IST
PAN ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆ? ತುಂಬಾ ಸರಳ.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ? 
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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