ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ, ವಜ್ರಗಳ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ!

Diamond Purity: ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದರೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತ. ಆದರೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಜ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ವಜ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಯಾರಿಂದಲೂ ಮೋಸ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವಜ್ರದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು “4C System” ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ‘ಸಿ’ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 4Cಗಳು — Cut (ಕಟ್), Clarity (ಸ್ಪಷ್ಟತೆ), Color (ಬಣ್ಣ), ಮತ್ತು Carat (ತೂಕ). ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ Gemological Institute of America (GIA) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕಟ್ (Cut) ಅಂದರೆ ವಜ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾದ ವಜ್ರ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆ ಸರಿಯಾದ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ, ಸಮ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮಿನುಗುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕಟ್ನ ವಜ್ರ ಮಸುಕಾದಂತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಜ್ರದ ಹೊಳಪು ಅದರ ಕಟ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಏಕೆ ಧರಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿ
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ (Clarity). ವಜ್ರದೊಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ದೋಷಗಳು, ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಿರುಕುಗಳು ಅದರ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ದೋಷ ಇರುವ ವಜ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ Flawless (FL) ಇಂದ Included (I3) ವರೆಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, FL ವಜ್ರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೋಷರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮೂರನೆಯದು ಬಣ್ಣ (Color). ಎಲ್ಲ ವಜ್ರಗಳು ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ವಜ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣವೂ ಇರಬಹುದು. GIA ಬಣ್ಣ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ D (ಪೂರ್ಣ ಬಣ್ಣರಹಿತ) ಇಂದ Z (ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಂದು) ವರೆಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯಿದೆ. D ಗ್ರೇಡ್ನ ವಜ್ರಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯವವು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಗೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಈ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ, ಸೂಕ್ತ ಬಾಳಸಂಗಾತಿಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಗಳಿವು
ಕೊನೆಯದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ (Carat). ಇದು ವಜ್ರದ ತೂಕವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನದಂಡ. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂದರೆ 200 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ. ದೊಡ್ಡ ವಜ್ರಗಳು ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 1 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಿಂದ 2 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ತೂಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬಹುದು.
ವಜ್ರದ ಬೆಲೆಗಳು ಈ 4Cಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಶಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, De Beers ಮುಂತಾದ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ವಜ್ರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, Gemological Institute of America (GIA) ಅಥವಾ International Gemological Institute (IGI) ಮುಂತಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಜ್ರಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ವಜ್ರಗಳು ನಂಬಿಕಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದು, ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುತ್ತವೆ.