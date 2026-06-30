ITR filing 2026 : ITR ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜುಲೈ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ITR ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ PAN ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು,ನೀವು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.ಮೊದಲನೆಯದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಿಂದ ಮರುಪಾವತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು NSDL TIN ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಮರುಪಾವತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಿಂದ ಮರುಪಾವತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?
1. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ.
2. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್,ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
3. My Account’ ಗೆ ಹೋಗಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಿ.
4. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಲು Refund/Demand Status” ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
NSDL TIN ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಮರುಪಾವತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ?
1. NSDL TIN ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
2. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ ಮತ್ತು PAN ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
3. ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು, " “Proceed.” ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ? :
10 ದಿನಗಳ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.