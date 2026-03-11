ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ದೇಶದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರವು ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಯೋಜನೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 8 ಕೋಟಿ ಖಾತೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಬಾಕಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ, ಪಿಂಚಣಿ, ಜೀವ ವಿಮೆ ಮುಂತಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಸಂಖ್ಯೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪಿಎಫ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತರ ಕೆವೈಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 9966044425 ಗೆ ಒಂದೇ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಸೆಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ಒಮ್ಮೆ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.