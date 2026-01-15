ಗೂಗಲ್‌, ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲ.. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಹೀಗೆ! ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲದೇ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ..

retail gold price: ಚಿನ್ನ... ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಲೋಹ. ಅವರ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಇದ್ದಷ್ಟೂ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ... ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪುರುಷರು ಸಹ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನೂರಾರು... ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು... ಈಗ ಲಕ್ಷ... ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಒಂದು ದರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ... ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ... ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ... ಇದು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವೂ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ನೈಜ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು..? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಜಿಜೆಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕೊನೆಗೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ..
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ದೇಶೀಯ ಮಂಡಳಿ (GJC)... ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರ ಉದ್ಯಮದ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.gjc.org.in ಪ್ರತಿದಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ನಿಜ... ಆದರೆ ಅವು ಸಗಟು ದರಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡರ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ... ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಜಿಜೆಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಂಬುವ ಬದಲು, ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ... ಖರೀದಿ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಂಚನೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ನಂಬಿದರೆ, ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ 13,000 ರೂ. ಎಂದು ಹೇಳೋಣ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ 12,000 ಅಥವಾ 12,500 ರೂ. ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ... ನಾವು 500-1000 ರೂ.ಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯದೆ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ವಂಚನೆ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ... ಆದರೆ ಅವರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸವಕಳಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ದುರಾಸೆಪಡುವ ಬದಲು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಜಿಜೆಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬೆಲೆ: 1,41,000 ರೂ.
ಮಾರಾಟವಾದ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬೆಲೆ: ರೂ. 1,42,000
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್:
ಖರೀದಿ ಬೆಲೆ: ರೂ 1,30,100
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ: ರೂ 1,32,100
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್:
ಖರೀದಿ ಬೆಲೆ: ರೂ 1,08,800
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ: ರೂ 1,10,800
14 ಕ್ಯಾರೆಟ್:
ಖರೀದಿ ಬೆಲೆ: ರೂ 90,300
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ: ರೂ 92,300
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ:
ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ: 2,78,200