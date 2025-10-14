English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು 5 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.ನೀವು ಡಿಜಿಲಾಕರ್, ಉಮಾಂಗ್, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್, ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 14, 2025, 02:13 PM IST
  • ನೀವು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು
  • ಪಿಎಫ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹಲವು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ
  • ಉಮಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು

ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು 5 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
file photo

 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪಿಎಫ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು, ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್, ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್‌ನಂತಹ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. 

ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮೊದಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ಈಗ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಯುಎಎನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈಗ, ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಕೆಟ್‌ ಥರ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ದೃಢೀಕೃತ ಈ ʼಕಾರ್ಡ್‌ʼ! ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮೊದಲು, EPFO ​​ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ https://www.epfindia.gov.in ಗೆ ಹೋಗಿ. "For Employees" ಎಂಬ ವಿಭಾಗವಿರುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ, "Member Passbook" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ PF ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

SMS ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ UAN ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ, ನೀವು "EPFOHO UAN" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು 7738299899 ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಭಾಷಾ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು "EPFOHO UAN TEL" ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಸೇವೆ 10 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಪಂಜಾಬಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಮರಾಠಿ, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಬಂಗಾಳಿ.

ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನೀವು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಒದಗಿಸುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್, ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ನೀವು 9966044425 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ. ಎರಡು ರಿಂಗ್‌ಗಳ ನಂತರ ಕರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‌ ರಾಕೇಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್! ಚೀನಾದ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಬಂಗಾರ..!

ಉಮಾಂಗ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಮಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ UAN ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನೀವು PDF ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪಿಎಫ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹಲವು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಡಿಜಿಲಾಕರ್, ಉಮಾಂಗ್, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್‌ನಂತಹ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ತನ್ನ ಪಿಎಫ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಯುಎಎನ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 

