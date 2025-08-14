ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ..? ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ RBI

RBI news : ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾಮಿನಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಹಣ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಜಟಿಲವಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು..
ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ನಾಮಿನಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಏಕರೂಪದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, ದಾಖಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬಗಳು ದುಃಖ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನಗತ್ಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು : ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ನಾಮಿನಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ, ಮೃತರ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.
ರಿಸರ್ವ್ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ : ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳು, ಲಾಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕೇಳದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಇದು ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಾರಸುದಾರರು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.